شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم الدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان التي تعقد دورته الأولى في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وقالت فاطمة النوالي مديرة المهرجان في بيان صحفي: "نحن سعداء بأن يكون المخرج الكبير أحمد راشدي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الأولى للمهرجان، فهو أحد الأسماء الكبيرة في عالم السينما العربية سواء كمخرج قدم أفلامًا مهمة منها "فجر المعذبين" و"طاحونة السيد فابر"، وكمنتج ساهم في خروج أفلام عربية وعالمية إلى النور، منها "العصفور" ليوسف شاهين و"زد" لكوستا جافراس ولاشك أن وجود فنان بحجم أحمد راشدي سيمنح المهرجان وهو يبدأ خطوته الأولى مصداقية كبيرة لدى صناع السينما العربية".

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها السيناريست تامر حبيب من مصر، والممثلة كارمن لبس من لبنان، والناقد حسن حداد من البحرين، والممثلة والمخرجة لطيفة أحرار من المغرب، وكلهم من أصحاب الأسماء الوازنة في عالم السينما العربية، ولديهم إسهاماتهم الكبيرة سواء في عالم الكتابة أو النقد أو التمثيل.

وقد حرص المهرجان على التنوع في اختياراته للجنة التحكيم سواء التنوع في التخصصات السينمائية، أو التنوع الجغرافي، ووجود مثل هذه الأسماء المهمة في لجنة التحكيم بمثابة قوة دفع هائلة للمهرجان في دورته الأولى.