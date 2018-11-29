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شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بيغنى هناك.. اعرف ميعاد حفلة إنريكى إجلاسيس فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الاتجاهات الجديدة التى تسير نحوها المملكة العربية السعودية والانفتاح الكبير الذى تشهد عدة مجالات فى المملكة، والتطور الملحوظ فى الفن والرياضة وغيرها من المجالات بشكل لم تشهده من قبل، تستضيف السعودية فى منتصف ديسمبر مسابقات سباق فورمولا E .
المسابقات تنطلق يوم 15 ديسمبر، ويسبقها مجموعة من الحفلات الغنائية العالمية لكبار نجوم العالم فى الغناء، حيث يحيى المطرب العالمى إنريكى اجلاسيس حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية يوم 14 ديسمبر.
انريكي على تويتر
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يغنى فيها انريكى إجلاسيس فى المملكة العربية السعودية، كما يغنى قبلها يوم 13 ديسمبر، جيسون ديرولو، فيما يشهد يوم 14 ديسمبر حفلا لـ بلاك آيد بيز، أما 15 ديسمبر، فسيكون للدي جي العالمي ديفيد جيتا، ون ريبابلك.
بلاك آيد بيز
جيسون ديرولو
ديفيد جيتا
ون ريبابلك
يذكر أن سباق فورمولا E ينطلق في المملكة العربية السعودية، بمحافظة الدرعية، يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، وتنظم فورمولا E ولأول مرة سباقات السيارات الدولية في السعودية.
شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بيغنى هناك.. اعرف ميعاد حفلة إنريكى إجلاسيس فى السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .