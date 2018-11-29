شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بيغنى هناك.. اعرف ميعاد حفلة إنريكى إجلاسيس فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الاتجاهات الجديدة التى تسير نحوها المملكة العربية السعودية والانفتاح الكبير الذى تشهد عدة مجالات فى المملكة، والتطور الملحوظ فى الفن والرياضة وغيرها من المجالات بشكل لم تشهده من قبل، تستضيف السعودية فى منتصف ديسمبر مسابقات سباق فورمولا E .

المسابقات تنطلق يوم 15 ديسمبر، ويسبقها مجموعة من الحفلات الغنائية العالمية لكبار نجوم العالم فى الغناء، حيث يحيى المطرب العالمى إنريكى اجلاسيس حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية يوم 14 ديسمبر.



انريكي على تويتر

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يغنى فيها انريكى إجلاسيس فى المملكة العربية السعودية، كما يغنى قبلها يوم 13 ديسمبر، جيسون ديرولو، فيما يشهد يوم 14 ديسمبر حفلا لـ بلاك آيد بيز، أما 15 ديسمبر، فسيكون للدي جي العالمي ديفيد جيتا، ون ريبابلك.



بلاك آيد بيز



جيسون ديرولو



ديفيد جيتا



ون ريبابلك

يذكر أن سباق فورمولا E ينطلق في المملكة العربية السعودية، بمحافظة الدرعية، يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، وتنظم فورمولا E ولأول مرة سباقات السيارات الدولية في السعودية.