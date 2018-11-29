بريتي زينتا عن كارينا كابور: توأمي الروحي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

”صديقة روحي المفضلة”، هكذا وصفت الممثلة الهندية بريتي زينتا preity zinta صديقتها النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor، مؤكدة على أن هناك أناس ببساطة يمكنك الشعور معهم بالحميمية والاتصال الروحي.

تحدثت زينتا في مقابلة بمناسبة مرور 15 عاما منذ صدور فيلم Kal Ho Naa Ho في 2003 بطولة شاروخان، وبريتى زينتا، وسيف على خان ومن إنتاج كاران جوهر، وهو العمل الذي رفضته كارينا حيث كانت الخيار الأول للبطولة النسائية، لكنها طلبت أجرًا يعادل أجر شاروخان، وقررت الانسحاب.

وقالت زينتا إنها تشترك في علاقة روحية مع كارينا كابور منذ أن رفضت كلاهما الفيلم الذي قبلته الأخرى، فقد رفضت كارينا العمل في Kal Ho Naa Ho، وقبلته بريتي، بينما رفضت بريتي Jab We Met، ومثلته كارينا.

وأشارت بريتي فد حديثها مع لوكالة الأنباء (PTI) أن الفيلم سيكون له دائما مكان خاص في قلبها. “انه فيلم خالد.أنا محظوظة لأني كنت جزءا منه، وهناك علاقة تجاذب روحي بيني وبين كارينا.

وفي سياق مماثل، كانت النجمة التي تزوجت حديثا من حبيبها الأمريكي، قد شوهدت في الآونة الأخيرة في Bhaiaji Superhit، الذي عرض في 23 نوفمبر 2018، وشارك في بطولته سني ديول و اميشا باتل.