فيديو وصور.. جنازة ممثل بوليود أمباريش

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أشارت تقارير أن طقوس جنازة الممثل والسياسي الراحل امباريش الذي توفي بسبب السكتة القلبية يوم السبت 24 نوفمبر، ستجري في بنجالورو وسط انتشار مكثف للشرطة.

وأعلنت الحكومة الهندية عن إقامة جنازة رسمية للممثل السينمائي الراحل، بينما تم حظر بيع المشروبات الكحولية في محل إقامته احتراما لتلك المراسم.

وقد تم نقل جثمان الممثل الراحل من المستشفى الخاص حيث توفي إلى منزله مساء السبت وتم نقله إلى استاد كانتيرافا ليقوم الناس بتوديعه يوم الأحد.

وبينما تم نقل الجثمان إلى مانديا، تم فرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر تجميع أكثر من أربعة أشخاص في المكان، من مساء الأحد إلى صباح الاثنين لتفادي وقوع أشياء غير مرغوب فيها من الناس، حيث أعلنت حكومة الولاية الحداد لمدة ثلاثة أيام على شرف السياسي المخضرم الراحل.

وفي السياق، من المتوقع نشر نحو 8000 رجل شرطة في بنجالورو حيث سيتم نقل الجثمان من استاد كانتيرافا إلى استوديو كانتيرافا في موكب جنائزي.

وقالت مصادر حكومية أن الطقوس الأخيرة ستجري في الاستاد، ومن المتوقع أن يحضر جنازته كبار الممثلين من صناعة الأفلام في الجنوب والأسماء الكبيرة في الدوائر السياسية.

كان للراحل مسيرة مهنية ناجحة في السياسة إلى جانب الفن، حيث عمل كعضو في لوك سابها (البرلمان الهندي)، ووزير سابق على مستوى الولاية والمستوى المركزي.