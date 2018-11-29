وفاة المُغني الهندي محمد عزيز

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

توفي مغني حقبة الثمانينيات والتسعينيات المخضرم محمد عزيز في مستشفى نانافاتي بمدينة مومباي يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، عن عمر 64 عامًا، بسبب السكتة القلبية، حسبما أعلن شقيقه جيمي .

في مقابلة مع موقع Peeping Moon، قال جيمي إن محمد عزيز الذي قام بأداء أكثر من 2000 أغنيه في الأفلام الهندية والبنغالية، كان قادمًا يوم الثلاثاء من كولكاتا، وعندما وصل إلى مطار مومباي بدأ يشعر بالمرض واستقل سيارة أجرة، وأخبر السائق أنه ليس على ما يرام، وتم نقله إلى المستشفى، وفي المستشفى، قال الأطباء إنه أصيب بنوبة قلبية وأعلن موته.

وقالت ابنته، سناء عزيز، إنها عرفت بالخبر في الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء،: “لقد توفي بسبب انسداد في القلب، وبدأت المشكلة حتى قبل أن يستقل الرحلة، وستتم إقامة الشعائر الأخيرة في مقر الإقامة”.

بعد أن ظهر لأول مرة كمغني في الفيلم البنغالي Jyoti جيوتي، انتقل الراحل محمد عزيز إلى مومباي، ومثل لأول مرة في سينما بوليوود عام 1984 في فيلم ambar.

وخلال مسيرته المهنية التي امتدت ثلاثة عقود، غني عزيز لـ عدة ممثلين منهم أميتاب باتشان جوفيندا، ريشي كابور، وميثون شاكربورتي وغيرهم العديد، وكان عدد من نجوم الوسط الفني والمشاهير في بوليوود، قد أعربوا عن صدمتهم وحزنهم بسبب موت المغني.