من كريستيان بيل إلى كارينا كابور.. نجوم على السجادة الحمراء في العرض الأول لـ«ماوكلي»

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شهدت ليلة الأحد 25 نوفمبر الافتتاح العالمي لفيلم Mowgli: Legend of Jungle، تزامنًا مع عروض في لندن ولوس أنجلوس، قبل العرض الأول للفيلم على مستوى العالم لمشتركي شبكة Netflix في 7 ديسمبر، 2018.

وبهذه المناسبة، سار المخرج والممثل أندي سركيس Andy Serkis على السجادة الحمراء مع زملائه النجوم كريستيان بيل، فريدا بينتو، روهان تشاند ولويس آشبورن سركيس.

وقد انضم عدد كبير من مشاهير بوليوود منهم أنيل كابور وأبهيشيك باتشان ومادوري ديكسيت نيني وكارينا كابور خان إلى النجوم العالميين في العرض الأول للفيلم الشهير.

ممثل هوليوود النجم كريستيان بيل الحائز على جائزة الأوسكار، والموجود في مومباي في العرض الأول لفيلم Mowgli: Legend of the Jungle، يقول إن الهند تعد عالم في حد ذاتها وأنه من المهم أن يكون للفيلم نسخة هندية.

هذه ليست زيارة بايل الأولى للبلاد، زار آخر مرة الهند في عام 2011، خلال تصويره فيلمه “فارس الظلام”، حيث تم تصوير أجزاء منه في ولاية راجاستان، وهذه المرة هو هنا مع عائلته.

ويأتي حضور مجموعة فناني بوليوود، احتفالا بعرض الفيلم، حيث يقوم أبهيشيك بإعطاء صوته لشخصية Bagheera باغيرا النمر الأسود، وكارينا في شخصية “بيثون كا”، في حين يقمص أنيل شخصية الدب الذي يحمل اسم بالو.

في النسخة الإنجليزية، أعطى كريستيان بايل صوته لـBagheera وكيت بلانشيت ل Kaa. قدم المخرج الممثل آندي سركيس صوته لشخصية بالو، بنديكت كومبرباتش لشير خان.