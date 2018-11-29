زوجة شاروخان أقوى النساء في أعمال 2018

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختيرت جوري خان ​​، زوجة النجم الهندي الكبير شاروخان ومصممة الديكور الشهيرة وشريك في شركة الإنتاج الضخمة Red Chillies Entertainment، لأول مرة في قائمة “أقوى نساء” في الهند.

المصممة الداخلية، التي قامت بتزيين وتخطيط العديد من بيوت المشاهير والمطاعم الراقية في الهند، جزءًا من محادثة في حفل توزيع الجوائز الذي عُقد مساء الثلاثاء 27 نوفمبر.

تحدثت جوري خان، عن مسيرتها كمصممة داخلية، في وقت لاحق، ونشرت مجموعة من الصور من الحدث الاجتماعي الكبير الذي أقامته مجلة Fortune India واعلان قائمة “أقوى النساء في عالم الأعمال 2018”.

وبعد إعادة نشر صورة لجوري التي تحمل الجائزة، كتب زوجها النجم والوالد لثلاثة أطفال وهم إبرام سوهانا خان Suhana Khan اريان خان AbRam Khan وابرام خان Aaryan Khan، مهنئًا: “في قائمة عائلتنا جوري هي الأقوى! “

وفي هذه المناسبة، تحدث جوري عن متجرها للديكور الداخلي التي افتتحتها العام الماضي فقط، حيث بدت جميلة في بدلة سوداء، وتركت شعرها مسترسلًا، وماكياج وبسيط.

وفي الوقت نفسه، كان شاروخان قد افتتح حفل افتتاح كأس العالم للهوكي 2018 في اوديشا، كما أنه شارك صوره من وقائع الحفل، وهنأ جميع اللاعبين وتمنى لهم بطولة عظيمة.

على جبهة العمل، يُنتظر عرض فيلم خان “زيرو” بدور العرض السينمائي في 21 ديسمبر، وهو من بطولة أنوشكا شارما وكاترينا كايف.