بعد لقبها التاريخي السادس.. أميتاب باتشان يهنئ الملاكمة الهندية ماري كوم

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

نشر الفنان الكبير أميتاب باتتشان تهنئة خاصة للملاكمة الهندية العالمية ماري كوم، التي فازت ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخها، كأفضل ملاكمة في بطولة العالم العاشرة للملاكمة.

الفنان السبعيني شارك متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة قفازات كان قد حصل عليها كهدية من ماري كوم نفسها، التي تعد الأكثر نجاحا في بطولات العالم، بتوقيعه، بعد أن هزمت اللاعبة هانا اوخوتا الأوكرانية في النهائي لوزن 48 كيلوجراما بقرار جماعي.

وكانت لجنة الأيبا التي اختارت اللاعبة الهندية كأفضل لاعب من بين المتنافسين شرفًا تستحقه البالغة من العمر 35 عامًا، والتي أثبتت موهبتها الفذة في أكثر من مناسبة رياضية.

وقد وقفت البلاد بأكملها وأشادت بالإنجاز الأخير الذي حققته ماري كوم لأنها أصبحت الملاكم النسائي الأكثر نجاحا من خلال تعبئة لقبها العالمي السادس

وإلى جانب باتشان، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل التهنئة لماري كوم من نجوم سينما، وسياسيين، ورياضيين بارزين ومشجعين، مؤكدين جميعهم على حقيقة أنها واحدة من أعظم الملاكمين في كل العصور.

بعد أن كانت بعيدة عن حلبة الملاكمة لفترة طويلة، عادت ماري إلى الملاكمة والتنافسية في الفئة 48 كجم فقط في العام الماضي.