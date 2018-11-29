شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعرض الفنان اللبنانى "جو صادر" لحادث سير بسيارته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان اللبنانى الشاب جو صادر، لحادث سير أثناء عودته الى منزله، أمس، بعد انتهائه من تصوير دوره فى مسلسل "حنين الدم"، ليصاب بجروح طفيفة من جرّاء الحادث.
ونشر صادر، فيديو للسيارة بعد الحادث، قائلاً: "بتعرفوا شو أحلى شيء بالخبرية؟ انو كل العالم الحكيتني بتقلّي نفس الجملة: شو عم يصير معك؟"، مضيفًا: "مش رح قول غير نشكر الله، أنا منيح ومشكور من الكل".
يذكر أن مسلسل "حنين الدم" يعرض حاليا على فضائية "الجديد" اللبنانية، ويحقّق نسب مشاهدات عالية، ويؤدى فيه صادر دور البطولة بجانب عمار شلق، فيفيان أنطونيوس، على منيمنة، باتريك مبارك، جوى الهانى، مونيانا المقهور، بولين حداد، ونيكول طعمة، من إخراج شربل خورى.
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