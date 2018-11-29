شكرا لقرائتكم خبر عن Vikings.. مفاجأة فى أولى حلقات الجزء الثانى للموسم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق أولى حلقات الجزء الثانى من الموسم الخامس للمسلسل التاريخى الشهير vikings، فجر الكاتب مايكل هيرست أولى مفاجآت هذا الموسم، والذى سبق وأن ألمح إليها خلال حديثه لوسائل الإعلام الأجنبية.





أولى هذه المفاجآت، تمثلت فى السر الحقيقى الذى دفع "رولو" للذهاب إلى "كاتيجات"، وهى الإجابة على سؤال طال انتظاره فيما يتعلق بعلاقته بـ"لاجرثا"، فبعدما يتمكن "آيفار" من فرض سيطرته على "كاتيجات"، وتتمكن "لاجرثا" من الهروب مع ابنها "بيورن" والأسقف المقاتل "هيكموند" يظهر "رولو" وسطه جنوده فى "كاتيجات" ويدور الحديث بينه وبين "آيفار" حول أنواع الضرائب التى سوف يحصدها منه نظيرا لدعمه ومساندته فى حربه ضده "لاجرثا".

على الجانب الآخر، نرى "لاجرثا" مع حلفائها فى إحدى المناطق القريبة من "كاتيجات" وهم يرسمون مخططاتهم واستعدادهم للخطوة التالية، بينما فى هذه الأثناء، يذهب "رولو" إليهم على الرغم من سرية المكان الذى يختبئون فيه.

المفاجأة التى كشف عنها مايكل هيرست، كاتب مسلسل vikings، تمثلت فى السؤال الذى طرحه خلال سؤال وجه إليه فى الصحافة الأجنبية، حول أسباب عودة "رولو" إلى "كاتيجات"، إذ قال: ربما يكون هو الأب الحقيقى لـ"رولو".





فى هذا المشهد، وبينما يتحدث "رولو" مع "لاجرثا" ويقف على مبعدة منهما "بيورن" يتحدث "رولو" ولأول مرة عن مشاعره التى يكنها إلى "لاجرثا" ويخبرها بكل صراحة بأنه الأب الحقيقى لـ"بيورن"، وأنها لا يمكن إنكار ذلك.

هذا الاعتراف الذى خبأته "لاجرثا" و"رولو" طيلة حلقات المسلسل منذ بدايته، بدا أثره عليها حينما بكت ولم تعلق، لكن الأثر الأهم تمثل فى رد فعل "بيورن" حينما أخبره "رولو" بذلك، وعلى الرغم من نهاية المشهد بوعد من "رولو" إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون لهذا النبأ أثر كبير فى أحداث المسلسل.





ومن المتوقع أن تتطرق أحداث الحلقة الـ12 لهذا النبأ، لكن الأهم الآن هو الثورة السياسية التى سوف يجدون أنفسهم أمامها بعدما علموا بأن "ألفريد" أصبح ملكا خليفة لوالده، فكما قال مايكل هيرست "سوف تتضارب قيم ألفريد التقدمية مع التقليديين من حوله".

على الجانب الآخر، فإن "آيفار" بعدما أصبح ملكا على "كاتيجات"، ويسعى لبسط نفوذه وسلطته، فهو الآن يقع تدريجيا فى الحب، فكيف سيؤثر هذا على مدار الأحداث؟، هذا ما سوف نتابعه.