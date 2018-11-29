شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى حوار خاص لليوم السابع: حسن يوسف يكشف أسرار علاقته بالسندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير حسن يوسف إنه قضى أسبوعا كاملا فى منزل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أثناء التحضير لفيلم "الخطايا"، وارتدى ملابسه وعرف أسرار مؤسسة العندليب المكونة من كبار الصحفيين والملحنين والشعراء.

وكشف الولد الشقى، فى حوار خاص لـ"الخليج 365"، ينشر كاملا على مدار يومى الجمعة والسبت أسرارا تنشر لأول مرة عن علاقته بالسندريلا سعاد حسنى وبماذا رد عليها عندما قالت له "أنت الوحيد اللى ماعكستنيش يا حسن"، وتفاصيل لقاءه الأخير معها فى لندن قبل وفاتها.

كما تحدث الفنان الكبير عن بدايات مشواره الفنى ودور الفنان العملاق حسين رياض معه ولماذ هدد بالاستقالة من المسرح القومى بعد تخرج الولد الشقى، وكشف تفاصيل علاقته بالفنانة الكبيرة شادية قبل وبعد اعتزالها، وعدد من المواقف التى لا تنسى مع عمر الشريف وفاتن حمامة ورشدى أباظة وأحمد رمزى وغيرهم من عمالقة الفن.

كما يكشف الولد الشقى ولأول مرة تفاصيل قصة حبه وزواجه من الجميلة المعتزلة شمس البارودى وكيف تحولت العداوة بينهما إلى محبة حتى آخر العمر، وتحدث عن تفاصيل اعتزالها الفن وكيف استقبل هذا القرار، كما كشف عن تفاصيل لقاءاته بالشيخ الشعراوى والحوارات التى دارت بينهما ورد فعل إمام الدعاة عندما أخبره حسن يوسف برغبته فى تجسيد سيرة حياته فى مسلسل.

واختص النجم الكبير ”الخليج 365” خلال الحوار بمجموعة من الصور الخاصة التى تنشر لأول مرة من ألبوم ذكريات حياته العائلية مع أسرته وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى.