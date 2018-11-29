كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:01 مساءً -

بالصور: فنان العرب يهدي فتاة شماغه بـ“عرعر”.. وهذا ما حدث معها

لم تتوقع فنانة المكياج السينمائي الشابة السعودية منار، التي شاركت في أوبريت “وقفة فخر” بمدينة “عرعر” إبان الزيارة الملكية لمنطقة الحدود الشمالية مؤخراً، هدية مفاجئة تلقتها من فنان العرب محمد عبده الذي قدم لها شماغه الذي كان يرتديه عرفاناً وتقديراً منه لجهودها.



وحكت منار لموقع “العربية.نت” تفاصيل هذه اللفة قائلةً: “توليت تجهيز إطلالة فنان العرب قبل الحفل من خلال وضع لمسات مكياج المسرح له بعد ترشيحي من الأستاذ مفرح السويلمي من جمعية الثقافة والفنون. وعندما بدأت في العمل مع فنان العرب، وعرف أني سعودية، شجعني وحفزني بكلمات أبوية، وكنت سعيدة بذلك لا سيما وأنه رمز فني كبير له قيمته”. وأضافت: “بعد أن انتهى فنان العرب من أداء الأوبريت عاد وكان مبتهجاً ولطيفاً وبادر بإعطائي الشماغ الذي يرتديه وقال لي: هذا الشماغ هدية لك”.

الأمر المفاجئ الآخر، وفقاً للشابة منار التي تتخصص في الرسم والنحت أيضاً، هو أن العروض انهالت عليها لشراء شماغ فنان العرب من محبيه، بعد أن كشفت عن حصولها على هذه الهدية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أتتها عروض بمبالغ طائلة، حيث أصبح الأمر أشبه بالمزاد على حد وصفها. وعن ذلك قالت: “كان هناك تنافس في الدفع حتى وصل المبلغ إلى 40 ألف ريال. أنا كتبت مازحةً: فتحنا السوم على الشماغ. بعدها بدأت الأرقام تتزايد بشكل سريع”. وتابعت: “حينها أبلغتهم جميعاً أن هدية فنان العرب ليست للبيع مهما كان الثمن”.

وذكرت منار أن فنان العرب الذي رأته في كواليس أوبريت عرعر للمرة الأولى شخصياً، كان عفوياً يتحدث بلا تصنع أو تكلف، ويشعر كل من حوله ببساطته، حسب تأكيدها.في سياق آخر، شرحت منار أنها بدأت هواية المكياج السينمائي قبل 4 أعوام وفن النحت قبل عام واحد فقط، مؤكدةً أنها كانت تتوقع أن تصل في مشوارها إلى محافل كبيرة نظراً لتشجيع ودعم أهلها لهوايتها وموهبتها.

ولفتت في سياق حديثها إلى أنها تطمح للمشاركة في أفلام سينمائية كفنية مكياج، وكذلك تنوي فتح متجر للمنحوتات التي تقوم بصناعتها.وتمنت أن تكون هناك جهة تنمي مهارات فناني المكياج السينمائي وأصحاب الحرف اليدوية، كما اقترحت أن يكون لكل منطقة في السعودية معرض دائم يقدم من خلاله الموهوبون في مختلف المجالات الإبداعية أعمالهم.