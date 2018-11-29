شاهدوا.. سوري يروي موقفا له مع فتيات سعوديات طلب منهن تصفيف شعر ابنته

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:01 مساءً -

سوري يروي موقفا له مع فتيات سعوديات طلب منهن تصفيف شعر ابنته روى أب سوري الجنسية يعيش في سكاكا بمنطقة الجوف موقفا حصل معه عندما طلب من فتيات سعوديات تصفيف شعر ابنته في إحدى صالونات التجميل بالمنطقة.



وذكر الأب أنه أرسل ابنته لصالون التجميل مع ورقة كتب فيها أن والدتها مسافرة وطلب منهن تمشيط شعرها وعمل ضفيرة لها، ووضع مبلغا ماليا معها في الورقة.

وأضاف أن الفتيات اعتنين بابنته عناية كبيرة، وقمن بتصفيف شعرها، وقمن بإرجاع المبلغ المالي وقدمن لها عدة هدايا.

وقال الأب إن هذا الموقف النبيل أثر فيه كثيراً، مشيراً إلى أنه يعكس الأخلاق الطبية للمرأة السعودية.

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