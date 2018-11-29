ميريام فارس تعود بعد غياب طويل لتنعي عدوتها اللدودة على الساحة الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، للتغريدية عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”، وذلك بعد غياب طويل عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها لتنعى الناقدة الساخرة أمل حمادة.

ميريام فارس، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «على قد ما كانت تضحكني، على قد ما هل الخبرية زعلتني، الله يرحم روحها ويصبر أهلها أمل حمادة».

وكانت ميريام فارس، من اكثر النجوم الذين تعرضوا للهجوم والانتقاد من أمل حمادة، وذلك بسبب عدم نشرها صورة زوجها داني متري، واشتهرت أمل حمادة بقولها: «مين ماخدة».

كما شنت هجومًا حادًا عليها بسبب إخفائها طبيعة مرضها قائلة: «فاكرة نفسك مين شاكيرا؟».

وكانت أمل حمادة قد رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بجلطة دماغية عن عمريناهز الـ 41 عامًا.

يذكر أن ميريام فارس،اختفت عن الأنظار منذ شهر أغسطس الماضي بسبب حالتها الصحية الحرجة والتي دفعتها للإعتذار عن كل أعمالها الفنية، وهو الأمر الذي تسبب في خروج شائعة أنها مصابة بالسرطان وفي حالة متأخرة منه.

وردت ميريام على الأخبار التي نشرت حول إصابتها بالسرطان قائلة: أنا ما معي سرطان.. كفى متاجرة بصحة الناس بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء العاجل لكل مريض.