إلغاء حفل محمود العسيلي في الزقازيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

إلغي حفل الفنان المصري محمود العسيلي، والذي كان مقررًا إقامته في الزقازيق قبل إقامة الحفل بساعات قليلة.

محمود العسيلي، كشف أن سبب الإلغاء يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة المنظمين، والذين حاولوا حتى الساعات الأخيرة لتلاشي أسباب الإلغاء.

الفنان المصري، عبر عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من مقابلة جمهوره لأنه كان متحمسًا للقائهم، مؤكدًا أنهم يسعون لحل المشاكل والإعلان عن موعد جديد للحفل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمود العسيلي، طرح مؤخرًا فيديو كليب «بيت جدتي»، على صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، والأغنية يتعاون فيها محمود العسيلى مع أخته يمني العسيلى التي قامت بتأليف الأغنية، بينما قام هو بتلحينها بنفسه فى حين تعاون مع الموزع على فتح الله أما إخراج الكليب فقد قامت به سارة رافع.

وكان محمود العسيلي، قد طرح خلال الكليب، فيديو حقيقي من طفولته وحفلات عيد ميلاده وسط عائلته والتي أقيمت في بيت جدته.

وحقق الفيديو نسبة نجاح كبيرة بعد طرحه، وقارب على تحقيق المليون الأول بعد ايام قليلة من طرحه.