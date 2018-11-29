كاتي هولمز تستعد للزواج مرة ثانية

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Nov 29, 2018
بعد قصة حب امتدت لسنوات، يبدو ان علاقة النجمة كاتي هولمز وجيمي فوكس ستصل الى خواتيم سعيدة وذلك بعدما اعلن مصدر مقرب منهما اـ “رادار اونلاين” ان الثنائي يخططان للزواج في مدينة الاضواء باريس قريباً.
نذكر ان كاتي هولمز كانت قد دخلت في علاقة مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012 .
كاتي لديها طفلة تدعى سوري من توم كروز.
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