سعد يُؤكّد أنّ التتويج الأهمّ بالنسبة إليه في2018

صرّح الفنان عمرو سعد بأنّ أهم حدث له في عام 2018 هو حصوله على جائزة المهرجان القومي للسينما عن فيلم "مولانا"، موضحا أن جائزة المهرجان القومي للسينما جائزة أصلية، مشيرا إلى أنه فخور بحصوله على جائزة حصل عليها من قبل مجموعة من الفنانين الكبار منهم أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز.

وبيّن عمرو سعد أن هناك جوائز ومهرجانات تقام فقط على المجاملة، أما المهرجان القومي فجائزته مهمّة لأنها تأتي من قِبل نقاد ومتخصّصين في السينما، مؤكدا أن هذا الحدث أهم حدث في حياته الفنية كلها حتى رحيله.