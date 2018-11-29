الانتهاء مِن تسجيل جميع أغنيات ألبوم تامر عاشور

يستعدّ المطرب تامر عاشور لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي استقر على اختيار اسمه ليكون "أيام" خلال الفترة المقبلة، إذ انتهى من تسجيل جميع أغانيه.

يضم "أيام" 11 أغنية تعاون فيها "عاشور" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبدالله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيى، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشان صادق، مدين، شادي حسن، طارق مدكور، أحمد وجيه، مصطفى العسال، أماديو، محمد خلف، آسر عاشور.

وشارك "عاشور" بتلحين أغنيتين في ألبومه الجديدة، وأغنية "أيام"، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في إيطاليا، ومن المفترض طرحها بالتزامن مع طرح الألبوم.