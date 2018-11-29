شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل بلقيس فى دبى بمناسبة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة بلقيس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى إحياءها حفل غنائي بحديقة البرج فى دبى، الأحد 2 ديسمبر المقبل بمناسبة حفلات العيد الوطني. وكتبت بلقيس عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "تشرفني دعوتكم الحضور للاحتفال بالعيد الوطني ٤٧ في مدينة دبي برج بارك بجانب برج خليفة في ٢ ديسمبر مع اخي الفنان الكبير حسين الجسمي". وطرحت الفنانة بلقيس أغنية جديدة بعنوان "أهلًا يا ماما" شهر أكتوبر الماضى على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وظهرت بلقيس فى الفيديو كليب بلقطات عفوية تعكس مشاعر الأمومة التى تعيشها للمرة الأولى مع طفلها الرضيع تركى، والأغنية من كلمات وألحان سيف فاضل.

بلقيس

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل بلقيس فى دبى بمناسبة العيد الوطنى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .