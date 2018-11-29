شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرفض تصدير الكلاب على طريقته الخاصة.. اعرف عمل إيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم محمد رمضان مهاراته فى لعب كرة القدم مع كلبه، لإبراز رفضه لفكرة تصدير القطط والكلاب الضالة إلى الدول الأخرى.

وظهر النجم محمد رمضان فى الفيديو وهو يلعب مع كلبه بكرة القدم فى مهارة واضحة، وعلق "رمضان" قائلاً: "كلبك لو عمل مشاكل.. صدره يتاكل، بهزر طبعاً #لالتصديرالقطط_والكلاب".

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نفت مؤخراً، ما تم تداوله من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى الدول الأخرى، وأضحت أن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية.

يذكر أن النجم محمد رمضان يواصل التحضيرات لمسلسله الجديد المفترض عرضه فى شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، فضلا عن إستعداده لأكثر من مشروع سينمائى سيبدأ فى تصويرهم خلال الفترة القليلة المقبلة.