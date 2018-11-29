شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبى يوضح حقيقة اعتزاله التمثيل نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اسم الفنان السعودى ناصر القصبى، ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعى مرة أخرى مع شائعة جديدة، حيث تداولت شائعات حول قراره اعتزال التمثيل بشكل نهائى، إلا أنه بعد ساعات قليلة، نفى الفنان السعودى تلك الشائعات تمامًا.

ونفى الفنان السعودى ناصر القصبى، فى تصريحات إعلامية، الإشاعات التى تحدثت عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائى، وأكد أنه يستعد للمشاركة فى أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أنه فى يونيو الماضى، كانت قد روجت شائعة أخرى تفيد بوفاة الفنان الكوميدى ناصر القصبى، إلا أن الفنان نفى تلك الأخبار وطمأن جمهوره على صحته، وكتب ناصر القصبى، عبر حسابه على "تويتر" – حينذاك - "شكرًا لكم جميعًا.. ولمن سأل عنى أنا بخير والحمد لله محبة الناس كنز عظيم شكراً مرة أخرى من القلب"، وبدوره وجه الفنان محمد هنيدى، رسالة لناصر القصبى، "سلامتك يا ناصر ويبعد الشر عنك".