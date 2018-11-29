روبرت دي نيرو يؤكد انفصاله عن زوجته في بيان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 04:17 مساءً - بعد أن تصدّر خبر انفصال الممثل العالمي ​روبرت دي نيرو​ Robert De Niro عن زوجته غريس هايتاور Grace Hightower الصحف العالمية، خرج النجم عن صمته، وأكد صحة الأخبار في بيان خاص.

وورد في البيان :"أنا وغريس لدينا طفلان رائعان، نحن ندخل فترة انتقالية في علاقتنا، والتي هي مرحلة صعبة ولكنها بنّاءة، أنا أحترم غريس كأم رائعة، وأطلب الخصوصية والاحترام من الجميع، بينما نمضي في تطوير أدوارنا كشركاء في تربية الأطفال"

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وكان الممثل الأمريكي قد انفصل عن زوجته غريس هايتاور، بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا.

وورد في التقارير الأخبارية الأسبوع المنصرم، نقلًا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، القول: إنّ النجم البالغ من العمر 75 عامًا وزوجته البالغة من العمر 63 عامًا، يعيشان منفصلين منذ فترة.

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وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها دي نيرو وهايتاور، حيث إنّ دي نيرو تقدّم بطلب للطلاق عام 1999، وخاض معركة قضائية للحصول على حضانة طفلهما، ولكن في النهاية تمكن الإثنان من تسوية الأمور بينهما ولم يقع الطلاق.

يُذكر أنّ دي نيرو لديه أربعة أبناء آخرين هم: درينا ( 47 عامًا)، ورابايل (42 عامًا)، من زوجته السابقة دياني أبوت، بالإضافة إلى التوأمين جوليان وارون (23 عامًا)، من صديقته السابقة توكي سميث.

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وفي سياق منفصل، كان للنجم مواقف جريئة جدًّا هذا العام، بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات عدة، مستخدمًا ألفاظًا نابية على الهواء مباشرة.

ودي نيرو أحد الممثلين الذين يحظَوْن باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (The Raging Bull) أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (The Godfather) أو الأب الروحي.

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