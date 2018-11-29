كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 03:44 مساءً -

شاهدوا ملامح مذيعة كويتية تجاه زميلها في برنامج مسابقات تحقق آلاف التعليقات بين معجب وساخر تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من احدى برامج المسابقات على قناة الشاهد الكويتية يرصد ملامح المذيعة تجاه زميلها في البرنامج. وقد لاقى المقطع تداول واسع وحقق آلاف التعليقات في تويتر بين معجب وساخر من رد فعل المذيعة.

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