زوج كيم كاردشيان غاضب من صورها العارية

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، فى إحدى البرامج التليفزيونية مع المذيعةEllen Degenres، عن أن زوجها كانى ويست تزعجه صورها العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، أكدت أنه بالرغم من أن صورها العارية التى تضعها على انستجرام تزعج زوجها إلا إنه لم يتردد لحظة أن يدعمها فى عملها فهو الأكثر دعماً لها.
وتابعت كيم خلال ظهورها التليفزيوني عند سؤالها عن صورها العارية قائلة: الأمر أشبه بحالتين، فهو دائماً يريدنى أن أشعر بجمالى وبثقتى بنفسى ولكن هذا الأمر يضايقه كثيراً.
وقالت النجمة العالمية أيضاً إنها لا تعلم متى يمكن أن تضع حدا لهذا ولكنها تحاول أن تقلل من أمر وضع صورها عارية على انستجرام.
وكانت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كردشيان، قد تبرعت هي وزوجها مغني الراب العالمي كاني ويست، مؤخرا، بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء وضحايا حريق الغابات الهائل الذي شب في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكاد أن يدمر منزلهما الخاص الذي يقدر سعره بعدة ملايين من الدولارات.
وأهدت النجمة العالمية جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني فازت بها في حفل “جوائز اختيار الجمهور” الى العاملين في خدمات الطوارئ الذين يكافحون النيران وعمليات إطلاق النار في كاليفورنيا.
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