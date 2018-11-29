باريش أردوتش يحصل على رقم ضخم في حملة إعلانية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت إحدى شركات السيارات العالمية، النجم التركي باريش أردوتش ليكون الوجه الإعلاني الجديد لها، مقابل مبلغ ضخم.

باريش تقاضى مقابل هذه الحملة الإعلانية مبلغ يصل إلى 3 مليون ليرة تركية، وذلك نظراً للشعبية والجماهيرية العريضة التي حققها باريش بعد نجاحه في مسلسل «حب للإيجار» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، وهي ثاني حملة إعلانية ضخمة يشارك فيها الفنان الوسيم بعد مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى ماركات الأحذية.

من ناحية أخرى، يستعد باريش أردوتش للعودة للشاشة بعد غياب بمسلسل جديد بعنوان «الغراب الأسود»، ومن المرشح أن تشاركه الفنانة التركية بورجو بيريجيك بطولة العمل المنتظر.

يُذكر أن فيلم «وقت السعادة» كان آخر أعمال باريش أردوتش، الذي شارك في بطولته أمام إلتشين، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراً على الشاشة، حتى أن هناك شائعات اثيرت حول ارتباطهما عاطفياً، وذلك على الرغم من أن باريش يعيش قصة حب مع الفنانة وكاتبة السيناريو جوبسي أوزاي، كما ترتبط إلتشين عاطفياً برجل الأعمال التركي يونس أوزديكان.