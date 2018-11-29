«حوض السمك».. سبب هروب الأمير هاري وزوجته من القصر الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من القصر الملكي إلى ملكية “فروغمور هاوس” التي تبعد 33 كيلومتراً عن القصر الملكين حيث الساعة في بريطانيا، خاصة للمتابعين لأخبار الأسرة الملكية.

وظهرت أسئلة كثيرة خلال الفترة الماضية من قبل عدد كبير من متابعي الأسرة الملكية عن سبب انتقال الثنائي الملكي، وما إن كان هناك مشكلات بين هاري وويليام، أو بين كيت ميدلتون وميجان ماركل.

ريبيكا إنغليش، محررة الشئون الملكية في “ديلي ميل” - والمقربة من القصر الملكي - كشفت السبب الحقيقي لهذا التغيير، وكتبت: إن الأمير هاري يريد الهرب مما أسمته “الأكواريوم” أو “حوض الأسماك” - وهو تعبير يطلق على ما تشكله الحياة الملكية – مشيرة إلى أنه فعل ذلك لما يعود به من نتائح إيجابية على زواجه، كما يعود على طفله الذي سيولد في الربيع المقبل.

ريبيكا أضافت، إن الأمير هاري يرغب في أن يؤمن لهذا الطفل حياة أكثر هدوءًا من تلك التي يعيشها أطفال شقيقه الثلاثة، والذين تسلط عليهم الأضواء وكاميرات مصوري الباباراتزي بشكل دائم.

كانت أخبار قد انتشرت مؤخراً عن خلافات قد وقعت بين دوقة “ساسكس” ميجان ماركل، ودوقة “كامبريدج” كيت ميدلتون، وهو ما لم يصدر القصر الملكي بشأنه أي تعليق.