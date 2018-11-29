ملك ماليزيا محمد الخامس يحتفل بزفافه على ملكة جمال روسيا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، بزفافه على ملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة باللقب عام 2015.. وأقيم حفل الزفاف في ضاحية «روبلوفكا» الراقية بموسكو.

وسائل الإعلام الماليزية نشرت بعض الصور من الحفل الذي أقيم دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، مشيرة إلى أن الحفل أقيم في مجمع الحفلات الشهير “BARVICHA CONCERT HALL”.

ملك ماليزيا محمد الخامس – الذي كان قد سبق له الزواج لكنه لم يرزق بالأطفال من زواجه السابق - ارتدى الزي الوطنى الماليزي، كما ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية الفستان الأبيض بالأكمام الطويلة.

أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 25 عاما، كانت قد اعتنقت الإسلام قبل ستة أشهر، لكن لا يمكنها أن تصبح ملكة للبلاد، لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا نساء البلد الأصليات.

العروس نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ظهرت فيها بالحجاب، مستعينة باسمها الإسلامي الجديد “ريحانة” بعد اعتناقها الإسلام في 16 أبريل الماضي وأصبح اسمها الجديد ريحانة روكسانا غورباتنكو.