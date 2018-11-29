«نسر» زوج إيفانكا ترامب يثير الجدل في المكسيك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يحصل جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تكريم خاص من الحكومة المكسيكية.

حكومة المكسيك - المنتهية ولايتها – أعلنت أنها ستمنح أرفع وسام في البلاد يتم منحه للأجانب إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قوبل بالسخرية من قبل المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” نقلا عن صحيفة “ريفورما”، فقد قالت الحكومة في بيان لها: إنه سيتم منح كوشنر الذي يتولى أيضا منصب مستشار كبير في البيت الأبيض، وسام “نسر الأزتيك” لمساهماته الكبرى في ميثاق التجارة الجديد لأمريكا الشمالية الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس.

الصحيفة نقلت عن مصادر إنه من المتوقع أن يقلد إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، كوشنر بالوسام رسميا يوم الخميس على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

قرار تكريم زوج إيفانكا، أثار جدلا كبيرا، حيث انتقد مكسيكيون بارزون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” – وفقا لـ”رويترز” - منح الوسام لكوشنر.. وكتب الممثل المكسيكي جايل جارسيا برنال قائلا: إن قرار تكريم كوشنر “مخز بدرجة كبيرة”.

ومن بين المكرمين السابقين بالوسام الكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الآداب جابرييل جارسيا ماركيز، والرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.