عمرو أديب يدافع عن ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الإعلامي المصري عمرو أديب عن استيائه الشديد من التعليقات المسيئة التي وجهت للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
الإعلامي المصري استنكر كون المرأة فقط هي التي تعيّر بالطلاق وليس الرجل، لافتا إلى أنه على الرغم من أن ياسمين فنانة محبوبة إلا أنها لم تسلم من مثل هذه التعليقات.
وعبر، في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر، عن رفضه بتحميل المرأة ذنب كل ما يحدث، فإذا تطلقت فهي السبب وإذا تم التحرش بها فهي السبب، دون أن يوجه أحد أي عتاب للرجل.
وكان خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة بعد زيجة استمرت 17 عاما، قد سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها الذي كان سعيدا لاستقرارها الأسري.
وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن الطلاق قد تم منذ عام، وأن طليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة قد ارتبط مؤخرا بالفنانة ريهام حجاج، وذكرت عدد من المصادر المقربة من الفنانة، أن حلاوة من يقوم حاليا بإنتاج مسلسل ريهام الجديد والذي يحمل اسم “كارمن” والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل.
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