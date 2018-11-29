طلال سلامة يفجع بوفاة نجله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان السعودي طلال سلامة بوفاة نجله “أحمد”، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك بعد أن كان قد دخل في غيبوبة دامت 8 سنوات.

الإعلامي عبدالله مخارش أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد ابن اخونا الغالي طلال سلامة انتقل الى رحمة الله قبل قليل. الله يصبرك ياطلال، دعواتكم له”.

وكان نجل الفنان قد تعرض لحادث سير عندما كان في الثامنة من عمره، حيث دهسته سيارة أمام عيني والده الذي ذهب حينها لاصطحابه من المدرسة.

ودخل الراحل إثر الحادث في غيبوبة طويلة، وهو ما دفع والده إلى ترك الفن للبقاء إلى جانبه لبعض الوقت، ومن المقرر تشييع جنازته الخميس 29 نوفمبر في المسجد النبوي.

وطلال سلامة مطرب سعودي من مواليد 16 أكتوبر عام 1966، وهو متزوج وله أربع أبناء، محمد، أحمد، البراء، وقصي.

وكانت أول أغنية وضعته على طريق الشهرة هي أغنية للمنتخب السعودي بعنوان “الله الله يامنتخبنا” وكانت بتكليف من الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ذلك الوقت، بداياته كانت في منتصف الثمانينات 1985 حيث كان أول ألبوم طلال سلامة 1985.