في الذكرى الأولى لرحيلها.. صور نادرة لشادية مع شقيقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مر عام كامل على رحيل شادية الفن، التي رحلت في هدوء تام، بعد أن عاشت لأكثر من ثلاثة عقود تمتع جمهورها بفنها الرائع وموهبتها التي امتدت من الغناء إلى التمثيل.

ابنة شقيق شادية السيدة ناهد شاكر أحيت ذكرى الفنانة المصرية شادية الأولى، وذلك عبر حسابها الخاص، ونشرت صور لها مع عمتها وهي طفلة وهي في سن الشباب.

ناهد قالت إن عمتها رحمها الله لم تكن تحب اللون الأسود، وكانت دائما تحب التفاؤل، وعبرت عن افتقادها لها وكتبت: «كل خطوه بخطوها فى حياتى بتكون بفضلك ياحبيبة القلب . كل نجاح . كان ايمانك وتشجبعك وفخرك بيه هو الوقود والمحرك، علمتينى ان الانسان لازم يكون عنده رساله . ويثقلها بالثقافه والاطلاع، وأهم شيء حب الناس، علمتيني أن أترفع عن التفاهات والأحقاد».

كما نشرت ياسمين شاكر، كريمة شقيق شادية، صورة نادرة لشادية من حفل زفاف شقيقها محمد شاكر، ظهرت فيها مع والدتها وشقيقتها سعاد شاكر، وشقيقها وعروسته.

الصورة ترجع إلى عام 1952، حيث كانت شادية مازالت تتلمس طريقها في عالم الفن، وحققت منذ بداية ظهورها شهرة واسعة.

يُذكر أن شادية رحلت 28 نوفمبر عام 2017، بعد أن تعرضت لنزيف في المخ دخلت على إثره المستشفى لتظل هناك حتى وافتها المنية.