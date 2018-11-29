ماذا قالت كايت عن علاقتها بميغان.. وهل من توتّر بينهما؟

متابعة الخليج 365: بعد أن انتشرت أخبار توتر علاقتهما على المواقع الإلكترونية والصحف البريطانية والعالمية، تحدّثت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون عن هذه الأخبار معتبرةً أنّها شائعات لا صحّة لها، في زيارتها لجامعة ليستر مع الأمير ويليام، وفق ما أفادت صحيفة Daily Mail.

وكانت العلاقة بين المرأتين تخضع لتدقيق كبير في الأيام الأخيرة، حيث انتشرت شائعات أنهما لا يتمتعان بصداقة وثيقة ويعانيان من توتر كبير في علاقتهما، وجاء ذلك بعد الإعلان أن الأمير هاري وزوجته سوف يبتعدان عن قصر كينسنغتون إلى منزل فروغمور الريفي في ويندسور.

وقال مصدر لمجلة Vanity Fair: “كايت وميغان شخصيتان مختلفتان تماماً وليس لديهما الكثير من القواسم المشتركة، لكنهما بذلتا جهداً لتطوير علاقتهما”.

وألمح آخرون إلى أن التوترات بين الدوقتين بدأت قبل الزفاف الملكي في أيّار الفائت.