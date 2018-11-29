انتقادات لاذعة لكيم كارداشيان… فما سببها؟

متابعة الخليج 365: تعرّضت الانجمة العالمية كيم كارداشيان لانتقادات لاذعة، بعد أن نشرت مقطع فيديو من داخل طائرة خاصة استأجرتها للسفر بها برفقة أفراد أسرتها الصغيرة. واستفزت كارداشيان الجمهور بعد نشرها عبر خاصية “الإنستا ستوري” لقطات من داخل طائرة ضخمة من طراز “بوينغ 747″، لكي تسافر على متنها برفقة زوجها وطفليها ومدربها الشخصي فقط، رغم أنها تتسع لأكثر من 660 راكباً، حيث استعرضت فخامة الأثاث الفندقي الباهظ داخل الطائرة التي تحتوي على غرف للنوم عدة بالإضافة إلى حمام ومكتب أعمال، وصالة ألعاب رياضية.

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