تعرّفوا على “توأم” ميغان ماركل – بالصورة

متابعة الخليج 365: نشر مصور من مدينة يكاترينبورغ الروسية، صورة قال إنها لشبيهة الدوقة ميغان ماركل.

وأثار المصور جدلًا واسعًا بالصورة التي تداولها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع في عدد كبير من البلدان، حتى أنها تصدّرت الصفحات الرئيسية لأهم المواقع الإخبارية.

واعتبر كثر من الناشطين عبر السوشيل ميديا أنّه وجد “توأم” ماركل، فيما أشاد آخرون بدرجة الشبه الكبيرة التي تجمعهما.