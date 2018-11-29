بوراك أوزجفيت يصدم الجمهور بلوكه الجديد – بالصور

متابعة الخليج 365: أثار النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت جدلًا واسعًا بأحدث ظهور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك بوراك أوزجفيت الجمهور ومحبّيه بصور جديدة ظهر فيها بإطلالة مختلفة عن المعتاد، حيث رفع قسمًا من شعره الطويل وترك القسم الآخر منه منسدلًا على أكتافه، بمعرض لسيارات السرعة في تركيا.

ولم يكشف بوراك أوزجفيت عن سبب تواجده في هذا المعرض فأرجح البعض في تعليقاتهم على الصور إلى أنه يرغب في اقتناء إحدى هذه السيارات خاصةً أنه يُعرف بحبّه للسرعة والمخاطرة.

الجدير كره أن بوراك أوزجيفيت انضم مؤخرًا إلى أسرة مسلسل “قيامة أرطغرل” بجزئه الجديد، حيث سيخوض بطولة جديدة في مسيرته الفنية بشخصية “عثمان عازي” وهو ما يفسّر التغيير الواضح بمظهره الخارجي وتحديدًا بلوك شعره.