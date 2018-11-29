شاهدوا.. المهرة البحرينية تعلن إسلام إحدى موظفاتها وتكشف عن هديتها لها

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كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 02:23 مساءً -
أعلنت الممثلة المهرة البحرينية، يوم الأربعاء، أنّ إحدى موظفاتها اعتنقت الإسلام.
وقالت المهرة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: ” بفضل الله موظفتي وأختي الكبيرة اعتنقت الإسلام”.
ثم اتبعتها بتغريدة أخرى أعلنت فيها هديتها لها بمناسبة إسلامها، وقالت: “هديتي لها سجادة وقرآن”.
وفي تغريدة ثالثة نشرت الممثلة البحرينية مقطع فيديو للموظفة وهي “تنطق بالشهادة”.
وكانت المهرة واجهت انتقادات لاذعة بعد حديث مثير للجدل اعتبره البعض مهينًا لعاملات المنازل، إذ وصفتهن بأنهن غير ذكيات، قائلة: “لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ”.
واعتبرت المهرة، في حديث عبر تطبيق سناب شات، أن من تشتغل خادمة “يلزم معها إعطاء الأوامر”.
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