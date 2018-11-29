شاهد.. إلهام الفضالة تنشر الصور الأولى لابنتها “العروس” في حفل زفافها

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 02:23 مساءً -

نشرت النجمة إلهام فضالي الصور الأولى لابنتها “العروس” في حفل زفافها، بعد أن حرصت على منع انتشار الصور على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.

وقد ضجّت المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي بالصور التي نشرتها إلهام، بعد أن كانت قد رفضت بشكل جاد تصوير حفل زفاف ابنتها منى أو نشر أي صورة من داخل الحفل تخص ابنتها.

ولفتت إلهام انتباه متابعيها إلى أن زوج ابنتها وافق على نشر صورهما وهي في هذه الحالة قد خرجت من خطية كل منهما. يشار إلى أن الفنانة إلهام الفضالة احتفلت بزواج ابنتها منى بحفل زفاف ضخم وتوجهت بدعوة أبرز نجمات الخليج منهن الفنانة فاطمة الصفي والفنانة هنادي الكندري.

وكانت النجمة قد أطلت بعد مرور يومين على زفاف ابنتها منى، واشتكت من محاولة البعض التقرب منها بهدف حضور حفل الزفاف، بعد أن كانوا قد قاطعوها لفترة من الزمن، كما اعترضت على من اعتبر أنه حفل زفاف للمشاهير، مؤكدة أنّ من حضره من المشاهير لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.

وقالت إلهام الفضالة: “وصلتني رسائل على الواتس آب من أشخاص لم يتصلوا منذ 20 عامًا، وبعضهم لا أعرفهم، لأنهم كانوا يرغبون بحضور زفاف ابنتي”، وأضافت، “وينكم الحين من ليلة العرس حتى اليوم ما شفت صباح الخير ومساء الخير..قلبوا الدنيا لدنيا كلها مصالح في مصالح”.

وأضافت: “عرس ابنتي لم يكن عرس مشاهير أوسوشيال ميديا، بل عرس خاص حضره ملتزمات ومحجّبات. وإذا كنت مشهورة ولكن من حضره ليسوا مشاهير، لأن أغرب ربعنا ليسوا مشاهير، ومن حضر حفل الزفاف من المشاهير لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، ومن لم يحضر عذره معه. استذبحت الناس وهي تقول عرس مشاهير، ولكنه ليس كذلك، هو عرس راقٍ وجميل، ولكنه لأهلنا، وأحبابنا، وابنتي ليست مشهورة”.

كما علقت إلهام على صورة من حفل الزفاف، أخفت فيها صورة ابنتها العروس، عندما تعجّب أحد المتابعين وسألها عن سبب إخفاء وجه ابنتها، فقالت إنه لا شيء يدعو للعجب لأنّ ابنتها ليست مشهورة، وردًّا على سؤال من متابع آخر عن ابنتها، أشارت إلهام الفضالة إلى أنّ ابنتها في الـ 27 من عمرها، وبأنها أنجبتها عندما كانت في سن الـ 16″.