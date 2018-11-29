كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 02:23 مساءً -

طفل بعث رسالة إلى “الجنة” لوالده المتوفى.. فتلقى جوابا من نوع خاص

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة جدا، كان بطلها طفل في السادسة من عمره، قرر إرسال رسالة إلى “الجنة” لتصل إلى والده المتوفى في عيد ميلاده، ليفاجئ بوصول رد غير متوقع.

واعتاد الطفل البريطاني جيس هيندمان وشقيقته على إرسال رسالة إلى والدهما المتوفى في ذكرى عيد ميلاده، إلا أنه هذه المرة ترك ملاحظة على الظرف لساعي البريد، جعلته يحظى بمفاجأة.

وكتب جيس على الظرف من الخارج: “السيد ساعي البريد، هل يمكنك أن تأخذ هذه الرسالة إلى الجنة، لوالدي بمناسبة عيد ميلاده. شكرا”، حسب ما ذكر موقع “إدنبره لايف”.

وبعد أيام وصلت رسالة رسمية إلى الطفل جيس من شركة البريد الملكي “رويال ميل”، تؤكد فيها بأن المهمة “تمت بنجاح”.

وقالت الرسالة: “أردنا أن نستغل هذه الفرصة للتواصل معك، ولنخبرك بأننا نجحنا في إيصال رسالتك لوالدك في الجنة. لقد كان تحديا صعبا لتجنب الاصطدام بالنجوم وغيرها من الأشياء الموجودة في المجرة في طريقنا إلى هناك”.

وحملت الرسالة توقيع نائب رئيس مكتب التوصيل، شين ميليغان. وقد أعربت والدة جيس عن سعادتها البالغة وامتنانها لـ”رويال ميل” على هذه الخطوة، من خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك، ولاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل.