عمرو دياب نجم سباق “الفورمولا إي” في السعودية

اعلن النجم المصري عمرو دياب عن احيائه حفلاً فنياً في المملكة العربية السعودية وتحديداً في Saudi Ad Diriyah E-Prix بتاريخ 14 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وقبل انطلاق الموسم الخامس من بطولة سباقات “فورمولا إي” للسيارات الكهربائية المعروفة باسم “ABB FIA Formula E” إلى الدرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 ديسمبر، يلتقي الهضبة الجمهور في المملكة بحفل فني ضخم سيقدم خلاله باقة من اغانيه الجديدة من ألبوم “كل حياتي”، اضافة الى اغانيه القديمة المحبوبة.

ومن نجوم العالم الذين سيشاركون في “الدرعية”

13 ديسمبر: إنريكي إيغليسياس وجيسون ديرولو

14 ديسمبر: بلاك آيد بيز وعمرو دياب

15 ديسمبر: ديفيد غيتا وون ريبابليك

نذكر ان “دياب” كان قد طرح ألبومه بالكامل على قناته على يوتيوب، ويضم 13 أغنية وهي “يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، أنت مغرور، باين حبيت “مع مارشميلو”، ده لو اتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، باين حبيت “رؤية عمرو دياب”، يا هناه وتعالي” انتاج Nay .