شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ترشيحات منى زكى للنجوم الشباب للانضمام لحملة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يوم الـ 25 من نوفمبر الجارى، احتفل العالم باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذى يشهد العديد من المبادرات لحماية المرأة من العنف الممارس ضدها.

النجمة منى زكى تبنت مبادرة من الأمم المتحدة وهى مبادرة لمدة 16 يوم بدأت من يوم 25 نوفمبر، حيث كتبت منى زكى "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. إنها مبادرة لمدة 16 يومًا من قبل الأمم المتحدة من يوم 25 نوفمبر. دعونا نرفع مستوى الوعى .. ونعلم أطفالنا ونتوحد كأخوات من أجل تدعيم القوة والحب غير المشروط .. لأن لا أحد يستحق أن يتحمل أى شكل من أشكال الإساءة .. والبرتقالي هو لون هذه الحملة .. لأنه يرمز إلى التحرر من العنف ضد المرأة" .



منى زكى

ورشحت منى زكى فى هذه الحملة للمشاركة معها كل من النجمات منه شلبى وهند صبرى وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وجميلة عوض وناردين فرج.

اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، بدأ فى عام 1999، ويهدف اليوم إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلى وغيره من أشكال العنف المُتعددة.