شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يقرر إلغاء جائزة الجمهور فى الدورة الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان القاهرة إجراء تعديل عاجل على قائمة الجوائز الممنوحة خلال الدورة الأربعين، والتى تختتم فعالياتها مساء اليوم الخميس فى دار الأوبرا المصرية، حيث قررت إدارة المهرجان إلغاء جائزة الجمهور التى كان قد أعلن عنها مسبقًا، وذلك بسبب صعوبات تقنية أدت إلى ضعف التصويت حسبما ذكر البيان الصحفى الذى أصدره المهرجان فى هذا الصدد، على أن تذهب قيمتها المالية وقدرها 20 ألف دولار، للفيلم الفائز بالهرم الذهبى، الجائزة الكبرى للمهرجان.

وقد فسر المهرجان الأمر بأن المهرجان لاحظ المعدلات المنخفضة للإقبال على عملية التصويت الإلكترونى على جوائز المسابقة الدولية المتنافسة على جائزة الجمهور، وذلك بسبب ووجود صعوبات تقنية، بما يُهدد الوصول إلى نتائج ذات مصداقية، وأوضح المهرجان أن الإلغاء مؤقت يقتصر على الدورة الحالية فقط، على أن تتم دراسة الوضع بشكل كامل فور انتهاء المهرجان، من أجل الوصول لطريقة تصويت تناسب جمهور القاهرة خلال الدورة التالية، والتى قد يتم المزج خلالها بين بطاقات التصويت الورقية والتصويت الإلكترونى.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فعالياته مساء الخميس بتوزيع الجوائز المختلفة لمسابقاته الأربعة: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربى التى أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتى تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكى.