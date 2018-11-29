صور: كايلي جينر تُجسد ملكة الإغراء في أحدث جلسات التصوير.. وتاج يُزيِّن رأسها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 نوفنبر 2018 01:21 مساءً - عملت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” جاهدةً في إضفاء لمسة من الإثارة والجرأة لصور تقويمها السنوي لعام 2019 مُحاكيةً أبرز إطلالات النجمات العالميات اللواتي عُرفن بالإغراء والإثارة.

شاركت “كايلي جينر”، البالغة من العمر 21 عامًا، سلسلة صور لما وراء كواليس جلسة تصويرها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، فتظهر في إحدى الصور مُرتديةً فستان أسود من قماش الجلد اللمَّاع انزلقت أكتافه العريضة على كتفها مانحةً إطلالتها مزيدًا من الإثارة.

واعتمدت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics تسريحة شعر منفوشة باللون الأشقر ومكياج برونزي يذكراننا بملكة الإغراء الراحلة “مارلين مونرو” أو النجمة العالمية “مادونا” في الفيديو المصور لأغنيتها Material Girl.

وفي لقطة أخرى، تعتمد إطلالة أكثر تحفُظًا مُختارةً بلوزة سوداء ذات أكمام طويلة وياقة عالية نسَّقتها بشورت رياضي أسود ضيق.

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وفي وقت سابق، أثارت “كايلي” فضول متابعيها حينما نشرت سلسلة صور لها وكأنها ملكة على العرش بفستانها الذهبي القصير ذو الشبالات العريضة وبشعرها الأشقر المموج الذي يعلوه تاج كبير ذهبي مُرصِّع ومُزيَّن بالفرو الأبيض من العلامة التجارية “H Crowne، في حين تزيَّنت بقلادة كبيرة ذهبية ذات تعليقة على شكل صليب وقد طرحت النجمة تقويمها السنوي بتاريخ 23 نوفمبر الذي صادف يوم الجمعة السوداء.