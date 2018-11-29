شاهدوا.. كاثرين زيتا جونز تعترف أن سر نجاح زواجها هو ممارستها للجنس مع رجال أخرين

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 01:05 مساءً -

كشفت النجمة ​كاثرين زيتا جونز​ السر وراء علاقتها الطويلة مع زوجها النجم ​مايكل دوغلاس​، مشيرة أنهما يعيشان “علاقة مفتوحة” تسمح لهما بإقامة علاقات مع أشخاص أخرين.

وقالت جونز: “أولاً وقبل كل شيء، أنا سعيدة جداً لعيشنا 20 عاماً معاً، كان الأمر رائعاً، لكني أعتقد من غير المستساغ بالنسبة لي أن أبقى مع شخص واحدٍ لمدة 18 عاماً، فالأوقات ليست وردية كل يوم”.

وأوضحت أن علاقتها بزوجها مرًّت بالكثير من المطبات، إلا أنها لم تفقد الأمل في إنجاح الأمر.

وتأتي تصريحات جونز المثيرة للجدل، بعدما كشفت أنها “دمرت نفسياً” بسبب ادعاءات التحرش الجنسي التي طالت زوجها، حينما إتهمته إحدى السيدات بالإستمناء أمامها قبل 30 عاماً، موضحةً جونز أن نقاش كبير ومحتدم جرى بينها وبين زوجها أمام أبنائها كي لا يشعرا بالأذى، حينما يسمعان الأخبار من الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي.