شاهدوا.. بدرية أحمد تعاني من مرض نفسي وهل له علاقة بخلعها الحجاب؟

كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 01:05 مساءً -

أعلنت الفنانة الإماراتية ​بدرية أحمد​ عن اصابتها بمرض نفسي منذ فترة طويلة مؤكدة انها تخضع لعلاج نفسي، وتحدثت في هذا الامر قائلة : “أنا لا أعاني من تقلبات مزاجية، وإنما من تقلبات نفسية.. الحمد لله وإن شاء الله تعدي على خير.. وأنا أخضع للعلاج النفسي”.

أما عن موضوع خلعها الحجاب مؤخرا وان كان له الامر علاقة بمرضها، قالت إن ارتدائها للحجاب وتقربها من الله مؤخراً لم يكن أمراً مؤقتاً، وأنها تعتبر الحجاب هو حجاب القلب واللسان وأن الحجاب الشرعي يكمل هذا الأمر.