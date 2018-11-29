كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 01:05 مساءً -

بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تستذكر شقيقتها في الذكرى الثانية لرحيلها

إستذكرت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ شقيقتها نهى في الذكرى الثانية لرحيلها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وشرت فواخرجي صوراً عائلية نادرة لها ولشقيقتها نهى ولعائلتها، وعلّقت: “ومرت سنة تانية يا أختي، وشو طويل الوقت وصعب واللي منحبهم بعاد عننا … وبعده احساس الكذبة اللي مابتتصدق … وبعده الحزن قد ماطال بأوله … كنت دائمًا حب أخدلك اشيا حلوة بتحبيها لفرحك … كان كل همي أن فرحك …سامحيني اليوم ماقدرت أخدلك معي إلا الريحان … يمكن تفرحي !!!!! ماما… أختي…. اشتقتلكم كتير”.

يُذكر أن فواخرجي كانت قد فقدت شقيقتها نهى في عام 2016، كما فقدت والدتها الكاتبة والأديبة إبتسام أديب في شهر تموز/يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض.