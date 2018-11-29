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كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 01:05 مساءً -
بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تستذكر شقيقتها في الذكرى الثانية لرحيلها
إستذكرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي شقيقتها نهى في الذكرى الثانية لرحيلها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.
وشرت فواخرجي صوراً عائلية نادرة لها ولشقيقتها نهى ولعائلتها، وعلّقت: “ومرت سنة تانية يا أختي، وشو طويل الوقت وصعب واللي منحبهم بعاد عننا … وبعده احساس الكذبة اللي مابتتصدق … وبعده الحزن قد ماطال بأوله … كنت دائمًا حب أخدلك اشيا حلوة بتحبيها لفرحك … كان كل همي أن فرحك …سامحيني اليوم ماقدرت أخدلك معي إلا الريحان … يمكن تفرحي !!!!! ماما… أختي…. اشتقتلكم كتير”.
يُذكر أن فواخرجي كانت قد فقدت شقيقتها نهى في عام 2016، كما فقدت والدتها الكاتبة والأديبة إبتسام أديب في شهر تموز/يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض.
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