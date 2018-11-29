في حوار خاص لمجلة الجمال .. الفنانة فيدرا : هذه هي مشكلة السينما المصرية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في مقابلة حصرية لها لموقع الجمال، قالت الفنانة فيدرا أنها سعيدة جدا بالتواجد في حفل الـ ACA، وقالت فيدرا أنها متقدرش تقارن السينما المصرية بالعالمية، لكن في نفس الوقت تقدر تقول أن السينما المصرية مليانة أفلام رائعة خصوصا الفترة دي، وأن المشكلة الوحيدة اللي بتاوجهها السينما المصرية الفترة دي هي كم الأفلام مش النوع.

وعن أكتر الأفلام اللي نالت إعجابها، قالت أن تراب الماس كان عظيم، ويوم الدين، وقالت أنها بتتمنى تشتغل مع شريف البنداري ومروان حامد، وميريم أحمدي.

وعن أجدد أعمالها، قالت أنها بتحضر لعمل درامي "عالم افتراضي" مع أحمد السعدني، وقالت أنها بتتوقع ظهورها كمان قريبا في السينما.