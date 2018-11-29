أماندا بينز تكشف أسرارا لأول مرة عنها وعن فيلمها الأكثر شهرة She’s the Man

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - استطاعت مجلة Paper أن تجرى حوارا مع النجمة العالمية أماندا بينز والتى كشفت العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية، اعترفت الفنانة أن كان هناك جانبا مظلما كثيراً فى بداية حياتها الفنية، حيث إنها أدمنت المخدرات وهى بسن الـ 16 من عمرها وهذا أثر عليها سلباً فى عملها وعلى المستوى الشخصى وأيضاً تسبب لها فى الإحراج الشديد أمام العالم أجمع.

أما عن فيلمها الأشهر She’s The Man حيث دارت قصة الفيلم حول تؤامان فتاه ورجل، الفتاه تعشق لعب الكرة فتغير شكلها وتتنكر فى شكل أخيها التؤام لتلعب كرة القدم وهناك تتصادف مع Channing Tatum أحد لاعبى الفريق وستقع فى غرامه، وقالت أماندا أنها حاربت من أجل الفنانChanning لأنها أرادته أن يمثل أمامها فى الفيلم حيث أنها أدركت موهبته وأنه سيستطيع أن يدخل قلب كل فتاه بالرغم من إنه لم يمثل مسبقاً.

أما عن دورها فى الفيلم بتجسيد شخصية رجل فقالت أن هذا الدور تسبب فى أنها تأذت نفسياً وقررت ألا تمثل مرة آخرى بعده لأنها لم تحب شكلها كرجل ودخلت فى حالة من الإحباط الشديد لمدة 6 أشهر ولكن كان الفيلم الأكثر نجاحاً فى عصره ولازال الجماهير تشاهده حتى الآن.