في لقاء حصري لمجلة الجمال .. الفنانة شذى : أنتظروني في دويتو مع أوكا وأورتيجا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد غياب فترة طويلة، وفي لقاء حصري لها لموقع الجمال، قالت المطربة الجميلة شذى أنها سعيدة جدا بمستوى المهرجانات في مصر في الفترة الأخيرة واللي بيشمل تنظيم رائع.

وقالت شذى أنها مستعدة للتمثيل لو أتعرض عليها فرصة كويسة، وبالنسبة للأغاني، قالت أنها شايفة أن أنجح ألبوم نزل في الصيف كان ألبوم الفنان تامر حسني.

وعن أجدد مشاريعها، قالت أنها هتقدم دويتو مع أوكا وأورتيجا، ومش شعبي خالص، بعنوان strong independent woman.

وقالت شذى أنها مبسوطة جدا بألبوم عمرو دياب وشيرين ومنتظرة ألبوم حماقي جدا، وأنها هتحيي أكتر من حفلة الفترة القادمة.