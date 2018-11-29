في حوار خاص لمجلة الجمال .. أكرم حسني يكشف عن مصير الجزء الثاني من " البدلة" الرابع من "أبو حفيظة"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قال أكرم حسني في حوار خاص له لموقع الجمال، أنه حاليا بيقرا ورق لعمل جديد بس من غير أحمد أمين لأنه منشغل بتقديم الموسم الرابع من برنامجه "البلاتوه".

وقال حسني وهو يعتبر من الأصدقاء المقربين للفنان تامر حسني أنه بيطمن عليه دايما، وأن تامر مش مجر فنان بالعكس دا أخ وشخص مهم جدا بالنسباله، وقال أنه إحتمال يكون في جزء تاني لفيلم البدلة اللي كان بطولته هو وتامر حسني.

وعن إعلانه الأخير اللي اشتركت معاه فيه ياسمين رئيس، قال أنه استمتع جدا بالعمل وبالأداء الهندي اللي قام بتمثيله هو و رئيس، وأن العمل نال استحسان الناس بسبب الروح الحلوة لياسمين بالإضافة لإبداع المخرج هادي الباجوري.

وأعرب حسني عن قلقه من الفترة القادمة لأنه لازم يحافظ على مستوى النجاح اللي وصله، وقال أن الموسم الرابع هيخرج للنور قريبا من خلال قنوات mbc.