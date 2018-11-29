بلقيس تغازل زوجها.. واصالة تعلّق

Nov 29, 2018
نشرت النجمة بلقيس فتحي صورة مميزة على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام من جلسة تصوير خاصة جمعتها مع زوجها سلطان بن عبداللطيف على هامش احيائها حفلها في مسقط.
وظهرت بلقيس في الصورة وهي متكئة على كتف زوجها، وعلقت “كل شيء في حياتي”.
تفاعل متابعيها مع الصورة المليئة بالحب والرومنسية والحنان بشكل كبير حيث حصدت الآلاف ما بين تعليق واعجاب.
كما عبّرت النجمة السورية اصالة نصري عن اعجابها بالصورة فأعادت نشرها على حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “صباح الخير. صباح المحبّه والطهر والطيبة”.
نذكر ان بلقيس وزوجها سلطان بن عبداللطيف رزقا في ايار/مايو الفائت بمولودهما الاول “تركي”.
نشير ان آخر اعمال بلقيس اغنية “شوف لي حل” كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين، عود صادق جعفر، جيتار روكيت ومكس وماستر طيف عادل، اطلقتها منتصف في 17 نوفمبر وحققت بعد ايام اكثر من مليون مشاهدة.
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